Wall Street: Minigewinn zum Start der Berichtsaison

New York Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben sich zu Wochenbeginn mit neuen Engagements sehr zurückgehalten. Der Dow Jones bewegte sich über den Handelstag hinweg nur wenig und schloss mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 27 359 Punkten.

