Wall Street: Aussicht auf Niedrigzinsen beflügelt nicht mehr

New York Der Glaube an weiterhin großzügige Währungshüter war für die Anleger an den US-Börsen kein Kaufargument mehr. Am Tag nachdem der marktbreite S&P 500 und die Nasdaq-Indizes neue Rekorde schrieben ging es nun für alle New Yorker Indizes bergab.

Von dpa