Waldbrandgefahr: Strom in Kalifornien wieder abgeschaltet

San Francisco Zum zweiten Mal in diesem Monat schaltet der US-Energieversorger Pacific Gas&Electric in Teilen Nordkaliforniens den Strom ab. Bis zu 179 000 Kunden in 17 Bezirken des Westküstenstaates könnten in den nächsten Tagen von der Maßnahme betroffen sein, teilte das Unternehmen mit.

