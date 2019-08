Waldbrand auf Gran Canaria lässt nach

Las Palmas Der verheerende Waldbrand in den Bergen von Gran Canaria hat sich leicht abgeschwächt. „Gute Nachrichten“, teilte der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Victor Torres, auf Twitter mit. „Das Feuer verliert an Potenzial“, so der Politiker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa