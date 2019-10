Waldbrände auch im mexikanischen Kalifornien - drei Tote

Tijuana Tödliche Waldbrände haben einen zweiten Tag in Folge im mexikanischen Bundesstaat Baja California gewütet. Am stärksten betroffen war die Gemeinde Ensenada an der Pazifikküste, wo eine 6300 Hektar große Fläche in Flammen stand, teilte Mexikos Zivilschutzbehörde mit.

