Wahlkampf-Abschluss in Sachsen und Brandenburg

Potsdam Einen Tag vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen stehen für einige Parteien die letzten Wahlkampfveranstaltungen an. Vor der mit Spannung erwarteten Abstimmung in Brandenburg ist die CDU Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Potsdam, die Verteidigungsministerin soll am Nachmittag auf dem Luisenplatz auftreten.

