Vorwahl: Demokrat Buttigieg spricht von „erstaunlichem Sieg“

Des Moines Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg hat nach Bekanntwerden von Teil-Ergebnissen der ersten Demokraten-Vorwahl in den USA von einem „erstaunlichen Sieg“ gesprochen. Vorläufige Resultate der Vorwahl im Bundesstaat Iowa sehen den aufstrebenden Ex-Bürgermeister vorne.

Er habe noch nie so sehr an unsere Kampagne, an unser Team und an unsere Vision geglaubt, die uns an diesen Punkt gebracht hat, sagte Buttigieg. Er wolle Präsident werden, um das amerikanische Volk zu einen.