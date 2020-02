Vorsprung von Klopps Liverpool wächst weiter

London Der Vorsprung von Jürgen Klopps FC Liverpool in der englischen Premier League nimmt enorme Ausmaße an. Am Sonntagabend verlor Verfolger Manchester City sein Auswärtsspiel bei Tottenham Hotspur mit 0:2. Der Rückstand des Meisters von Startrainer Pep Guardiola auf Liverpool beträgt nun 22 Punkte.

