Vorfall in Limburg mit vielen Verletzten - LKW war gestohlen

Limburg Ein Lastwagen ist am Abend an einer Ampel im hessischen Limburg auf mehrere Fahrzeuge aufgefahren. 17 Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei mit. Eine Person sei „sehr schwer verletzt und in kritischem Zustand“, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes.

