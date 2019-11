Vor 30 Jahren fiel die Mauer - Deutschland erinnert sich

Berlin Deutschland feiert heute den Fall der Mauer vor genau 30 Jahren und erinnert an die friedliche Revolution. In Berlin werden zu einer zentralen Veranstaltung in der Mauer-Gedenkstätte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet.

