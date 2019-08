Volksbegehren für mehr Transparenz der Behörden gestartet

Berlin In Berlin hat das Stimmensammeln für ein neues Volksbegehren begonnen: Mit der Unterschriftensammlung will das Bündnis „Volksentscheid Transparenz“ mehr Offenheit von Behörden erreichen. Sie sollen von sich aus zum Beispiel Informationen wie Bebauungspläne und Gutachten in einem Online-Register veröffentlichen.

