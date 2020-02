Vierte Moschee in NRW bedroht - Entwarnung für alle

Bielefeld In Nordrhein-Westfalen ist am Abend eine weitere Moschee wegen einer Bombendrohung evakuiert worden. Die Polizei teilte am frühen Morgen mit, dass auch eine Moschee in Bielefeld bedroht worden sei. Bereits am Mittwochnachmittag waren drei Bombendrohungen in Moscheen in Essen, Unna und Hagen eingegangen, die Gebäude wurden evakuiert.

