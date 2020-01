Vierjährige holt per Notruf „112“ Hilfe für bewusstlose Mama

Ludwigshafen Ein vier Jahre altes Mädchen aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz hat per Notruf die Rettungskräfte verständigt, weil seine Mutter zu Hause plötzlich bewusstlos geworden war. Das Kind wählte am Morgen die „112“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa