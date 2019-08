Vier tote Motorradfahrer bei schwerem Unfall auf der A9

Bad Lobenstein Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 in Thüringen sind vier Motorradfahrer getötet worden. Ein Kleinlaster fuhr am Nachmittag zwischen Bad Lobenstein und Schleiz in eine Gruppe aus drei Motorrädern, die mit vier Menschen besetzt waren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte.

