Vier Kinder sterben bei Brand in russischem Ferienlager

Chabarowsk Bei einem Brand in einem Ferienlager in Russland sind mindestens vier Kinder ums Leben gekommen. Laut bisheriger Ermittlungen soll ein Heizkörper das Feuer in dem Lager verursacht haben, melden russische Agenturen unter Berufung auf die Behörden.

