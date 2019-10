VfL Wolfsburg will am Sonntag Tabellenspitze übernehmen

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg will heute in der Fußball-Bundesliga an die Tabellenspitze stürmen. Die vor dem Spieltag auf Tabellenrang zwei rangierenden Niedersachsen empfangen um 15.30 Uhr den Abstiegskandidaten FC Augsburg.

