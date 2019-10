Verurteilte russische Spionin Butina in Moskau erwartet

Moskau Nach ihrer Entlassung aus der Haft wird die in den USA wegen illegaler Agententätigkeit verurteilte Russin Maria Butina in Moskau erwartet. Die Ankunft der 30-Jährigen sei für den Vormittag geplant, sagte der russische Botschafter in Washington, Anatolij Antonow, nach Angaben der Agentur Tass.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa