Verstappen startet erstmals von Formel-1-Pole

Budapest Max Verstappen startet heute Nachmittag zum ersten Mal in seiner Karriere von der Pole Position in ein Formel-1-Rennen. Der 21 Jahre alte Red-Bull-Pilot will nach seinen Siegen in Österreich und Deutschland auch den Großen Preis von Ungarn gewinnen.

