Verletzte bei Messerstecherei in Florida

Tallahassee Bei einer Messerstecherei in einem Industriegebiet in Florida sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, teilte die Polizei auf Facebook mit. Fünf Menschen seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

