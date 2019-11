Verheerendes Feuer in US-Wildtierpark tötet drei Giraffen

Port Clinton Bei einem verheerenden Brand in einem Wildtierpark im US-Staat Ohio sind mindestens zehn Tiere ums Leben gekommen. Der African Safari Wildlife Park in Port Clinton teilte auf seine Facebook-Seite mit, das Feuer am Thanksgiving habe drei Giraffen, drei Pinselohrschweine, zwei Antilopen und einen Springbock getötet.

