Verhandlungen auf dem Klimagipfel ziehen sich weiter

Madrid Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz in Madrid ziehen sich weiter. Das Abschluss-Plenum, das eigentlich für den Abend geplant war, wurde in der Nacht immer weiter nach hinten verschoben. Beobachter rechnen frühestens am Morgen mit Bewegung, da erneut an Texten gearbeitet werden solle.

