Vergiftete Babys: Krankenschwester aus U-Haft entlassen

Ulm Der Haftbefehl gegen die Krankenschwester, die am Universitätsklinikum Ulm Babys mit Morphium vergiftet haben soll, ist nach Informationen der dpa aufgehoben worden. Gründe waren zunächst unklar. Die Frau war in der vergangenen Woche wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in U-Haft gekommen.

