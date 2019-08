Verdi-Chef ruft zur Teilnahme an Klimademo auf

Essen Verdi-Chef, Frank Bsirske, hat die Mitglieder aufgerufen, sich am 20. September an der Fridays-for-Future-Demonstration zu beteiligen. „Wir werden zur Teilnahme an den Veranstaltungen aufrufen. Es geht darum, Flagge zu zeigen - wir brauchen ein deutlich konsequenteres Handeln der Politik beim Klimaschutz“, sagte er der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.

