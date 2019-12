Verdächtiger nach Stichen in Pfarrhaus in U-Haft

Aue-Bad Schlema Nach den Stichen auf einen 51-Jährigen in einem Pfarrhaus in Sachsen sitzt ein Mann in Untersuchungshaft. Es handele sich um den 53 Jahre alten Tatverdächtigen, sagte ein Polizeisprecher in Chemnitz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa