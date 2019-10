Verdächtiger in französischem Museum festgenommen

Saint-Raphaël Die französische Polizei hat einen Mann, der sich in einem Museum verschanzt hatte, festgenommen. Es gab nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf Geiseln. Der Mann soll sich seit dem frühen Morgen in dem Museum in der Riviera-Gemeinde Saint-Raphaël aufgehalten haben.

