Verbrechen von Augsburg: Polizei gibt Erkenntnisse bekannt

Augsburg Nach dem tödlichen Angriff von jungen Männern auf einen Passanten in Augsburg will die Polizei um 14.30 Uhr die Öffentlichkeit über weitere Erkenntnisse informieren. Die Ermittler haben bislang sechs Verdächtige festgenommen, die mit dem gewaltsamen Tod eines Feuerwehrmannes in Verbindung stehen sollen.

