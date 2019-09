Veranstalter: 25 000 Teilnehmer bei Protesten gegen IAA

Frankfurt/Main Vor den Toren der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt haben Tausende Menschen für eine klimafreundliche Verkehrswende demonstriert. Die Veranstalter sprachen von rund 25 000 Teilnehmern an einer Kundgebung am Messegelände: 18 000 Radler sowie 7000 Fußgänger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa