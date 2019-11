Venedig von Rekord-Hochwasser heimgesucht

Venedig Venedig ist von einem Rekord-Hochwasser heimgesucht worden. Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer „Katastrophe“ und mobilisierte am späten Abend alle Einsatzkräfte. Heute werde der Notstand ausgerufen, kündigte er in einem Video auf Facebook an.

