Vater tötet 15-jährigen Sohn und erschießt sich selbst

Itzehoe Ein Vater hat in Itzehoe in Schleswig-Holstein seinen 15-jährigen Sohn erschossen und dann sich selbst getötet. Wie die Polizei mitteilte, berichtete der 64-Jährige gegen 00.45 Uhr per Notruf, dass er seinen Sohn erschossen habe und nun Selbstmord begehen werde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa