Vater: Sea-Watch-Kapitänin bleibt erst mal in Italien

Hambühren Die in Italien freigelassene Kapitänin der „Sea-Watch 3“, Carola Rackete, wird nach Angaben ihres Vaters „nicht ganz so schnell“ nach Deutschland zurückkommen. Sie wolle für die zweite Anhörung in Italien bleiben, sagte Ekkehart Rackete.

