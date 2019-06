USA und China einig über neue Handelsgespräche

Osaka Die USA und China haben sich in ihrem Handelskrieg auf einen „Waffenstillstand“ und die Wiederaufnahme von Verhandlungen geeinigt. „Wir sind wieder auf dem richtigen Weg“, sagte US-Präsident Donald Trump nach einem Gespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Osaka.

