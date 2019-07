USA setzen Deutschland bei Hormus-Mission unter Druck

Berlin Die USA drängen Deutschland zur Beteiligung an einer Militärmission in der Straße von Hormus. „Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen“, teilte die US-Botschaft in Berlin mit.

Von dpa