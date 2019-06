USA legen UN-Sicherheitsrat offensichtlich keine Beweise vor

New York Die Vereinigten Staaten haben dem UN-Sicherheitsrat trotz öffentlicher Schuldzuweisungen an Teheran offensichtlich keine Belege für die Verantwortung des Irans für die Angriffe auf Öltanker am Golf vorgelegt.

