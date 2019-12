USA: Angriff auf jüdischen Laden - Terrorfall

New York Der schwere Angriff auf einen jüdischen Laden bei New York wird von den US-Behörden als Terrorfall behandelt. „Die Hinweise deuten auf einen Akt des Hasses hin“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft von New Jersey mit.

