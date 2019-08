US-Waffentest: Russland und China rufen Sicherheitsrat an

New York Russland und China wollen den Test eines US-Marschflugkörpers vor den Sicherheitsrat der UN bringen. Die beiden ständigen Mitglieder beantragten in New York eine Dringlichkeitssitzung, wie die dpa aus diplomatischen Kreisen erfuhr.

