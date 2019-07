US-Soldat in Afghanistan getötet

Kabul In Afghanistan ist ein US-Soldat getötet worden. Genauere Angaben zum Ort oder den Umständen seines Todes gab die Nato-Mission „Resolute Support“ in Kabul zunächst nicht bekannt. Es handelt sich bereits um den zehnten Tod eines Mitglieds der US-Armee in Afghanistan seit Jahresbeginn.

