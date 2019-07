US-Schauspieler Cameron Boyce starb nach Epilepsie-Anfall

Los Angeles US-Schauspieler Cameron Boyce ist an den Folgen eines epileptischen Anfalls gestorben. Das gab die Gerichtsmedizin in Los Angeles bekannt. Der 20-Jährige war am 6. Juli leblos in seiner Wohnung in Hollywood aufgefunden worden.

Von dpa