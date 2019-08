US-Sanktionen: Venezuela bittet Vereinte Nationen um Hilfe

Caracas Nach den neuen US-Sanktionen gegen Venezuela hat die UN-Mission des südamerikanischen Landes die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten. Man verlange dringend, dass der Sicherheitsrat die UN-Charta geltend mache, das Völkerrecht verteidige und den Frieden sicherstelle, heißt es in einem Brief an die UN.

