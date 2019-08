US-Militärjet in Kalifornien abgestürzt

Los Angeles Ein Militärjet der US-Marine ist in einem Wüstengebiet in Kalifornien abgestürzt. Bei dem Unfall wurden mindestens sieben Menschen am Boden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Marine in der Nähe der Naval Air Weapons Station China Lake.

Von dpa