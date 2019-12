US-Medien: Verletzte bei Messerangriff auf jüdischer Feier

New York Bei einem Angriff während einer Feier zum jüdischen Lichterfest Chanukka sind im US-Bundesstaat New York Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit Messerstichen verletzt worden. Die Tat habe sich im Haus eines Rabbis in der Ortschaft Monsey ereignet, berichtete unter anderem die „New York Times“ unter Berufung auf Behördenvertreter.

