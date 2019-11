US-Kongress beschließt Gesetze für Demokratiebewegung in Hongkong

Washington Der US-Kongress hat zwei Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen. Das Repräsentantenhaus billigte am Abend fast einstimmig zwei Gesetzesentwürfe, die am Vortag der Senat beschlossen hatte.

