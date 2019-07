Urteil zu möglichem Fahrverbot in Aachen erwartet

Münster Im Streit um mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Aachen will das Oberverwaltungsgericht in Münster heute ein Urteil sprechen. Wie in vielen anderen Städten bundesweit hat die Deutsche Umwelthilfe auf die Fortschreibung der Luftreinhaltepläne geklagt.

Von dpa