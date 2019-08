Urteil im Lügde-Prozess soll am 5. September verkündet werden

Detmold Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde will das Landgericht Detmold am 5. September sein Urteil verkünden. Wie das Gericht mitteilte, sollen zuvor am 30. August die verbleibenden Plädoyers gehört werden.

