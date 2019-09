Ursache für Brand in Düsseldorfer Klinik noch unklar

Düsseldorf Nach dem Krankenhaus-Brand mit einem Toten in Düsseldorf laufen die Ermittlungen zur Brandursache. Am Morgen gab es zunächst noch keine Erkenntnisse, wie eine Polizeisprecherin sagte. Bei dem Brand im Marien Hospital im Stadtteil Pempelfort war am späten Abend ein 77-jähriger Patient ums Leben gekommen.

