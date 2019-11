Unwetter-Tote in Frankreich und Italien

Nizza Heftige Unwetter haben in Südfrankreich vier Menschen das Leben gekostet und Hunderte in Italien von der Außenwelt abgeschnitten. Bei Savona in Ligurien stürzte ein Autobahnviadukt auf einer Länge von etwa 30 Metern ein.

