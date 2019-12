Unwetter in Frankreich: Fußballspiel in Monaco fällt aus

Paris Wegen heftiger Regenfälle ist das Liga-Spiel zwischen AS Monaco und Paris Saint-Germain für heute Abend abgesagt worden. Die Partie finde aufgrund einer Entscheidung der monegassischen Behörden nicht statt, teilte AS Monaco in einer Erklärung mit.

