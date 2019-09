Unruhen schaden Hongkongs Wirtschaft

Hongkong Die Demonstrationen in Hongkong schaden der Wirtschaft der chinesischen Sonderverwaltungsregion. „Die anhaltenden Unruhen haben spürbare Auswirkungen auf das gesamte Vertrauen der Geschäftsleute in Hongkong“, sagte der Chefrepräsentant der deutschen Industrie- und Handelskammer in Hongkong, Wolfgang Niedermark, der dpa.

