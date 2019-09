Unkontrollierte Person: Abflüge am Münchner Airport gestoppt

München Ein Mann ist am Münchner Flughafen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. Die Abflüge in zwei Bereichen des Terminal 1 wurden gestoppt. Die Bundespolizei will den Abflugbereich teilweise räumen.

