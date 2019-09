Unionsfraktion für Zertifikatehandel statt CO2-Steuer

Potsdam Die Spitze der Unionsfraktion hat sich in der Debatte um mehr Klimaschutz für einen Handel mit Emissionszertifikaten und gegen eine CO2-Steuer ausgesprochen. Sie verabschiedete am Abend bei ihrer Klausur in Potsdam einstimmig das Klimapapier unter dem Motto „Gutes Klima.

