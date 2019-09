Unfall bei Oldtimer-Fliegertreffen - vier Verletzte

Kirchheim Bei einem Oldtimer-Fliegertreffen in Kirchheim unter Teck sind zwei kleinere Maschinen am Boden zusammengestoßen. Die vier Insassen - zwei in jedem der Flugzeuge - erlitten Verletzungen und wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

